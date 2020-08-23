Гезтепе хочет арендовать форварда Динамо: названа сумма сделки

Нападающий Жерсон Родригеш все ближе к Гезтепе. Об этом сообщает Fotomac.

Люксембургский форвард Динамо Жерсон Родригеш всерьез заинтересовал турецкий Гезтепе. По информации источника, боссы турецкого клуба предлагают Динамо $ 250 тысяч за аренду нападающего на один сезон.

Жерсон имеет опыт выступления в Турции, ведь вторую часть сезона 2019/20 он провел в аренде в Анкарагюджю, где отметился восемью голами в 23 играх. Примечательно, что аренда 25-летнего игрока обошлась Анкарагюджю в $ 500 тысяч и завершилась большим скандалом. Футболист подрался с одноклубником.

По информации турецких СМИ, Динамо готово также и продать Родригеша. Сумма вероятной сделки составит около € 6 млн.

Ранее Жерсон провел хороший матч против Олимпика в рамках первого тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.