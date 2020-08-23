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Добро пожаловать в УПЛ: Ворскла забила Руху пять мячей (Видео)

Добро пожаловать в УПЛ: Ворскла забила Руху пять мячей (Видео)
Обновлено 19:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ
Сегодня, 23 августа, состоялся заключительный матч первого тура чемпионата Украины 2020/21 Ворскла - Рух.

Встреча, проходившая на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве, завершилась со счетом 5:2.

В первом тайме полтавчане забили в ворота гостей четыре безответных мяча. Сначала на 10-й минуте отличился Пуцлин, который удачно сыграл на добивании после удара со штрафного. На 27-й минуте после неудачного выноса мяча от защитника Руха забил Степанюк. За две минуты до конца тайма Дуц неудачно выбивал мяч после удара Кулача и забил круглого в собственные ворота. А еще через минуту сам Владислав пробил по пустым воротам после блестящей передачи партнера.

Во втором тайме Ворскла продолжила давление, которое вылилось в забитый мяч. На 49-й минуте отличился Владислав Кулач, который ударом с линии штрафной поразил верхний угол ворот. При счете 5:0 игра немного выровнялась и Рух сумел забить два гола престижа. На 64-й минуте отличился новичок команды Федорчук, добивший мяч в пустые ворота после сейва Ризныка. А в компенсированное время Бойчук после шикарного заброса ударом в касание установил окончательный счет в игре.

Видеообзор матча Ворскла - Рух (5:2)

В следующем туре Ворскла примет Ингулец, а Рух дома сыграет с Шахтером. Эти матчи пройдут после паузы, связанной с международными матчами.

Ранее другой новичок УПЛ Ингулец взял первое очко в первенстве.

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Все по теме:

ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Рух.

Автор:

Телеграф
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