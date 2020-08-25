ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные

Временные правила вступили в силу из-за соображений безопасности на фоне продолжающееся пандемии коронавируса в мире.
Футбольным клубам разрешили не отправлять игроков в национальные команды, если существуют такие условия:
Новые правила ФИФА начнут действовать с начала международных сборов/игр с 31 августа по 8 сентября (у мужчин) и с 14 по 22 сентября (у женщин).
Отметим, в начале сентября свой путь в Лиге наций УЕФА начнет сборная Украины, которая сыграет со Швейцарией (3 сентября во Львове) и Испанией (6 сентября в Мадриде).
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав команды на ближайшие игры.