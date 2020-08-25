ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) изменил регламент выезда футболистов в национальные команды. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Временные правила вступили в силу из-за соображений безопасности на фоне продолжающееся пандемии коронавируса в мире.

Футбольным клубам разрешили не отправлять игроков в национальные команды, если существуют такие условия:

В стране прибытия футболиста установлен обязательный карантин от 5 дней.

В стране существует ограничения на въезд/выезд.

В стране нету исключений для спортсменов в выше перечисленных условиях.

Новые правила ФИФА начнут действовать с начала международных сборов/игр с 31 августа по 8 сентября (у мужчин) и с 14 по 22 сентября (у женщин).

Отметим, в начале сентября свой путь в Лиге наций УЕФА начнет сборная Украины, которая сыграет со Швейцарией (3 сентября во Львове) и Испанией (6 сентября в Мадриде).

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав команды на ближайшие игры.