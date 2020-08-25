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ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные

ФИФА временно разрешила клубам не отправлять игроков в сборные
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) изменил регламент выезда футболистов в национальные команды. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Временные правила вступили в силу из-за соображений безопасности на фоне продолжающееся пандемии коронавируса в мире. 

Футбольным клубам разрешили не отправлять игроков в национальные команды, если существуют такие условия:

  • В стране прибытия футболиста установлен обязательный карантин от 5 дней.
  • В стране существует ограничения на въезд/выезд.
  • В стране нету исключений для спортсменов в выше перечисленных условиях.

Новые правила ФИФА начнут действовать с начала международных сборов/игр с 31 августа по 8 сентября (у мужчин) и с 14 по 22 сентября (у женщин).

Отметим, в начале сентября свой путь в Лиге наций УЕФА начнет сборная Украины, которая сыграет со Швейцарией (3 сентября во Львове) и Испанией (6 сентября в Мадриде).

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный состав команды на ближайшие игры.

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Все по теме:

ФИФА, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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