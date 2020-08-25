Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ

В заключительной игре Лиги чемпионов сезона 2019/20 Бавария минимально одолела ПСЖ и в шестой раз в истории отпраздновала победу в главном еврокубке.
Мануэль Нойер блестяще отыграл весь матч, оставив свои ворота "сухими". Несколько раз немец показывал чудеса реакции и немыслимым образом выручал свою команду.
В голосовании от УЕФА Нойер обошел автора единственного гола в матче французского вингера Баварии Кингсли Комана, хавбека мюнхенцев Тиаго Алькантару, а также центрбека ПСЖ Маркиньоса.
Игроком недели в #ЛигаЧемпионов вы признали Мануэля Нойера!
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 25, 2020
В сентябре вратарь вновь сможет показать свое мастерство в игре за Суперкубок УЕФА с Севильей.