Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ

Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В заключительной игре Лиги чемпионов сезона 2019/20 Бавария минимально одолела ПСЖ и в шестой раз в истории отпраздновала победу в главном еврокубке.

Мануэль Нойер блестяще отыграл весь матч, оставив свои ворота "сухими". Несколько раз немец показывал чудеса реакции и немыслимым образом выручал свою команду.

В голосовании от УЕФА Нойер обошел автора единственного гола в матче французского вингера Баварии Кингсли Комана, хавбека мюнхенцев Тиаго Алькантару, а также центрбека ПСЖ Маркиньоса.

В сентябре вратарь вновь сможет показать свое мастерство в игре за Суперкубок УЕФА с Севильей.