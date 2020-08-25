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Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ

Нойер стал игроком недели в Лиге чемпионов по итогам финала с ПСЖ
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Голкипер Баварии Мануэль Нойер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В заключительной игре Лиги чемпионов сезона 2019/20 Бавария минимально одолела ПСЖ и в шестой раз в истории отпраздновала победу в главном еврокубке.

Мануэль Нойер блестяще отыграл весь матч, оставив свои ворота "сухими". Несколько раз немец показывал чудеса реакции и немыслимым образом  выручал свою команду.

В голосовании от УЕФА Нойер обошел автора единственного гола в матче французского вингера Баварии Кингсли Комана, хавбека мюнхенцев Тиаго Алькантару, а также центрбека ПСЖ Маркиньоса.

В сентябре вратарь вновь сможет показать свое мастерство в игре за Суперкубок УЕФА с Севильей.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Мануэль Нойер.

Автор:

Телеграф
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