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Интер не стал увольнять Конте

Интер не стал увольнять Конте
Обновлено 20:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Антонио Конте продолжит свою работу в Интере. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, руководство Нерадзурри провело встречу с итальянским специалистом, по итСообщается, что Конте сфокусирован на стратегии развития команды.

Ранее СМИ назвали вероятного сменщика Конте. Им оказался бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри, однако Интер все-таки вернулся к варианту с Конте.

Под руководством Антонио Интер долгое время вел упорную борьбу за Скудетто с Ювентусом, однако провалил концовку чемпионата и занял второе место. Кроме того, команда дошла до полуфинала Кубка Италии, где проиграла Наполи по итогам двухматчевого противостояния.

Напомним, в последнем матче сезона Интер проиграл решающий матч Лиги Европы Севилье.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Антонио Конте, Футбол.

Автор:

Телеграф
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