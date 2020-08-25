Интер не стал увольнять Конте

Антонио Конте продолжит свою работу в Интере. Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

По информации источника, руководство Нерадзурри провело встречу с итальянским специалистом, по итСообщается, что Конте сфокусирован на стратегии развития команды.

Ранее СМИ назвали вероятного сменщика Конте. Им оказался бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри, однако Интер все-таки вернулся к варианту с Конте.

Под руководством Антонио Интер долгое время вел упорную борьбу за Скудетто с Ювентусом, однако провалил концовку чемпионата и занял второе место. Кроме того, команда дошла до полуфинала Кубка Италии, где проиграла Наполи по итогам двухматчевого противостояния.

Напомним, в последнем матче сезона Интер проиграл решающий матч Лиги Европы Севилье.