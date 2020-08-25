Месси сообщил боссам Барселоны о желании уйти

Лионель Месси близок к уходу из Барселоны. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, аргентинец провел переговоры с руководством Сине-гранатовых, по итогам которых 33-летний нападающий заявил о желании сменить команду.

Сообщается, что Месси хочет уйти уже сейчас, но его контракт с Блаугранас истекает следующим летом. Однако в соглашении между сторонами есть пункт о досрочном расторжении контракта. Срок действия этого пункта уже истек, но Лионель настаивает на уходе и этот вопрос может быть решен вполне законно, ведь из-за пандемии коронавируса сместились все сроки проведения сезона 2019/20.

Клаусула Месси оставляет немыслимые €700 млн, поэтому единственным вариантом ухода для аргентинца является опция свободного агента.

В кампании 2019/20 Лионель принял участие в 44-х матчах, в которых он отметился 21 голом и 26 голевыми передачами.

Напомним, по итогам прошлого сезона Месси и Ко стали вице-чемпионами Испании, добрались до четвертьфинала Кубка Испании и Лиги чемпионов. После матча с Баварией Барселона даже поменяла тренера.