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У футболиста остановился дефибриллятор сердца во время матча

У футболиста остановился дефибриллятор сердца во время матча
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
У футболиста сборной Нидерландов Дэйли Блинда снова проблемы с сердцем.

У єкс-игрок Манчестер Юнайтед, а теперь игрока Аякса 30-летнего Дейли Блинда снова проблемы с сердцем.

В прошлом году ему стало плохо во время матча, после чего ему установили искусственный дефибриллятор в сердце и разрешили играть в футбол. Хотя тогда остро стоял вопрос о завершении карьеры.

Тренер Аякса Эрик тен Хаг рассказал, что в контрольном матче футболисту снова стало плохо. Как оказалось, у Блинда на время остановился искусственный дефибриллятор. Это устройство отвечает за ритм работы сердца.

Сейчас футболист проходит дополнительные обследования.

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Все по теме:

Сборная Нидерландов, Спорт, Футбол, Дейли Блинд.

Автор:

Телеграф
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