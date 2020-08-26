У футболиста остановился дефибриллятор сердца во время матча

У футболиста сборной Нидерландов Дэйли Блинда снова проблемы с сердцем.

У єкс-игрок Манчестер Юнайтед, а теперь игрока Аякса 30-летнего Дейли Блинда снова проблемы с сердцем.

В прошлом году ему стало плохо во время матча, после чего ему установили искусственный дефибриллятор в сердце и разрешили играть в футбол. Хотя тогда остро стоял вопрос о завершении карьеры.

Тренер Аякса Эрик тен Хаг рассказал, что в контрольном матче футболисту снова стало плохо. Как оказалось, у Блинда на время остановился искусственный дефибриллятор. Это устройство отвечает за ритм работы сердца.

Сейчас футболист проходит дополнительные обследования.