Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Куман убрал привилегии Месси в Барселоне
Куман убрал привилегии Месси в Барселоне
Оранжевый - хит сезона: Ювентус представил новую форму (Фото, Видео)
Оранжевый - хит сезона: Ювентус представил новую форму (Фото, Видео)
Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)
Это что Селтик? Динамо представило третий комплект формы (Фото)
Барселона повесила ценник на Месси
Барселона повесила ценник на Месси

Шовковский идет в большую политику

Шовковский идет в большую политику
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Известный футболист, а ныне тренер сборной Украины Александр Шовковский идет на местные выборы от партии УДАР Виталия Кличко. Об этом стало известно на съезде партии.

Известный в прошлом боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко во время съезда представил новые лица партии, а также подтвердил участие УДАРА в местных выборах, как самостоятельной силы.

Одним из новых лиц УДАРа стал бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский. "Сашо" лично не смог присутствовать на съезде, однако в своем видеообращении Шовковский рассказал, что хочет добиться успеха в политике и присоединиться к изменениям не только в Киеве, но и во всей Украине. Кроме того, Александр поблагодарил Кличко за оказанное доверие.

Отметим, местные выборы в Украине намечены на конец октября.

Ранее Шовковский вспомнил роковую ошибку российского вратаря Филимонова в матче с Украиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, УДАР, Александр Шовковский, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ярмоленко поучаствовал в разгроме Ипсвича (Видео)
02 Зинченко сыграл свадьбу и как это может помочь Динамо (Фото, Видео)
03 Луческу берет первый трофей с Динамо: Шахтер повержен в Суперкубке Украины (Видео)
04 Динамо - Шахтер: видео голов и обзор Суперкубка Украины (Видео)
05 Жуткие аварии во время легендарной гонки "500 миль Индианаполиса" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь