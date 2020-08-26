Шовковский идет в большую политику

Известный в прошлом боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко во время съезда представил новые лица партии, а также подтвердил участие УДАРА в местных выборах, как самостоятельной силы.
Одним из новых лиц УДАРа стал бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский. "Сашо" лично не смог присутствовать на съезде, однако в своем видеообращении Шовковский рассказал, что хочет добиться успеха в политике и присоединиться к изменениям не только в Киеве, но и во всей Украине. Кроме того, Александр поблагодарил Кличко за оказанное доверие.
Отметим, местные выборы в Украине намечены на конец октября.
Ранее Шовковский вспомнил роковую ошибку российского вратаря Филимонова в матче с Украиной.