Шовковский идет в большую политику

Известный футболист, а ныне тренер сборной Украины Александр Шовковский идет на местные выборы от партии УДАР Виталия Кличко. Об этом стало известно на съезде партии.

Известный в прошлом боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко во время съезда представил новые лица партии, а также подтвердил участие УДАРА в местных выборах, как самостоятельной силы.

Одним из новых лиц УДАРа стал бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский. "Сашо" лично не смог присутствовать на съезде, однако в своем видеообращении Шовковский рассказал, что хочет добиться успеха в политике и присоединиться к изменениям не только в Киеве, но и во всей Украине. Кроме того, Александр поблагодарил Кличко за оказанное доверие.

Отметим, местные выборы в Украине намечены на конец октября.

Ранее Шовковский вспомнил роковую ошибку российского вратаря Филимонова в матче с Украиной.