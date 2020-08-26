Колос анонсировал скорое открытие стадиона

Футбольный клуб украинской Премьер-лиги из села Ковалевка (Киевская область) Колос завершил реконструкцию своей домашней арены. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По информации официального сайта Колоса, уже 2 сентября состоится историческое события для команды из Ковалевки - открытие обновленного стадиона, на котором команда будет проводить домашние матчи.

Первый домашний матч сезона Колос проведет с ФК Львов после паузы, связанной с международными матчами. Ориентировочная дата поединка второго тура УПЛ 2020/21 - 12 сентября.

Отметим, в первом туре чемпионата Украины Колос в гостях играл с Шахтером. Встреча, проходившая на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершилась со счетом 3:1 в пользу Горняков.

Напомним, по итогам чемпионата Украины 2019/20 Колос, который играл домашние матчи на "Оболонь-Арене" в Киеве, в серии плей-офф завоевал последнюю путевку в Лигу Европы. Скорее всего, еврокубковые матчи квалификации Колос сможет провести на своем новом стадионе.