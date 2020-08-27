Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (Видео)

Украинский легионер английского Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из тех, кто презентовал новый комплект формы.
Разработчики показали готовый вариант третьей формы Манчестер Сити. Форма сделана в розовых цветах с включением музыкальных нот.
The 20/21 #ManCity x @pumafootball Third Kit is here!
SHOP NOW https://t.co/7EDR9MikNP pic.twitter.com/CAIF0yjvYY
— Manchester City (@ManCity) August 27, 2020
В клипе присутствует еще нападающий клуба Жезус.
Напомним, сейчас сборная Украины находится в Харькове, где готовится к старту в Лиге наций (3 сентября).