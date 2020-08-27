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Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (Видео)

Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (Видео)
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Манчестер Сити
Находясь на сборах в Харькове Александр Зинченко представил комплект новой формы своего клуба.

Украинский легионер английского Манчестер Сити Александр Зинченко стал одним из тех, кто презентовал новый комплект формы.

Разработчики показали готовый вариант третьей формы Манчестер Сити. Форма сделана в розовых цветах с включением музыкальных нот.

В клипе присутствует еще нападающий клуба Жезус.

Напомним, сейчас сборная Украины находится в Харькове, где готовится к старту в Лиге наций (3 сентября).

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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