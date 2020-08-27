Львов намерен подписать аргентинского футболиста

Херман Феррейра может оказаться в украинской Премьер-лиге.

ПФК «Львов» собирается подписать экс-игрока юношеских сборных Аргентины Хермана Феррейру.

Последним клубом аргентинского опорного полузащитника был уругвайский «Расинг» из Монтевидео. С 1 января Феррейра пребывает в статусе свободного агента.

Интересно, что если ранее клуб подписывал бразильских легионеров, то теперь он понемногу меняет вектор селекции. Сообщается, что больше не будет делаться ставка именно на бразильцев, как это было раньше.

Кроме того, селекционную работу во «Львове» ведут очень интересные лица, которые пока не выходят в публичную плоскость.