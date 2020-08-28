Чемпионат Германии остается без зрителей

Поединки Бундеслиги будут проходить без зрителей на трибунах минимум до октября этого года, сообщает Sky Sport Germany.
"Не видим смысла стартовать сезон в сентябре с болельщиками на стадионах. Это увеличит количество зараженных", — заявил премьер-министр Баварии Маркус Шедер.
Крупные мероприятия, на которых невозможно отследить контакты и соблюсти правила гигиены, зрители запрещены как минимум до конца года.
Рабочая группа должна к концу октября выработать предложения о том, как поступать с болельщиками на общенациональных спортивных мероприятиях.