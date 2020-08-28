Чемпионат Германии остается без зрителей

Немецкие власти не торопятся возвращать фанатов на стадионы.

Поединки Бундеслиги будут проходить без зрителей на трибунах минимум до октября этого года, сообщает Sky Sport Germany.

"Не видим смысла стартовать сезон в сентябре с болельщиками на стадионах. Это увеличит количество зараженных", — заявил премьер-министр Баварии Маркус Шедер.

Крупные мероприятия, на которых невозможно отследить контакты и соблюсти правила гигиены, зрители запрещены как минимум до конца года.

Рабочая группа должна к концу октября выработать предложения о том, как поступать с болельщиками на общенациональных спортивных мероприятиях.