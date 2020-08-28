Швейцария объявила состав на матч с Украиной в Лиге наций

Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" М, Германия), Ивон Мвого (ПСВ, Нидерланды), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция).
Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия" Д, Германия), Лорис Бенито ("Бордо", Франция), Нико Ельведи ("Боруссия" М, Германия), Михаэль Ланг ("Вердер", Германия), Бечири Омерагич ( Цюрих" ), Кевин Мбабу ("Вольфсбург", Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Сильван Видмер ("Базель").
Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Ренато Штеффен ("Вольфсбург", Германия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба - "Айнтрахт", Германия), Мишель Ебишер, Кристиан Фасснахт (оба - "Янг Бойз") , Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия), Симон Зом ("Цюрих").
Нападающие: Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия), Альбиан Айети ("Селтик", Шотландия), Брил Эмболо ("Боруссия" М, Германия), Марио Гавранович ("Динамо" З, Хорватия).
Напомним, уже третьего сентября сборная Швейцарии сыграет в гостях с Украиной в рамках матча первого тура группового раунд Лиги наций УЕФА.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает этот турнир разогревом перед чемпионатом Европы.