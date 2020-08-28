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Швейцария объявила состав на матч с Украиной в Лиге наций

Швейцария объявила состав на матч с Украиной в Лиге наций
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович назвал имена 23-х футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матча Лиги наций УЕФА.

Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" М, Германия), Ивон Мвого (ПСВ, Нидерланды), Йонас Омлин ("Монпелье", Франция).

Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия" Д, Германия), Лорис Бенито ("Бордо", Франция), Нико Ельведи ("Боруссия" М, Германия), Михаэль Ланг ("Вердер", Германия), Бечири Омерагич ( Цюрих" ), Кевин Мбабу ("Вольфсбург", Германия), Рикардо Родригес ("Торино", Италия), Сильван Видмер ("Базель").

Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Ренато Штеффен ("Вольфсбург", Германия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба - "Айнтрахт", Германия), Мишель Ебишер, Кристиан Фасснахт (оба - "Янг Бойз") , Рубен Варгас ("Аугсбург", Германия), Симон Зом ("Цюрих").

Нападающие: Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия), Альбиан Айети ("Селтик", Шотландия), Брил Эмболо ("Боруссия" М, Германия), Марио Гавранович ("Динамо" З, Хорватия).

Напомним, уже третьего сентября сборная Швейцарии сыграет в гостях с Украиной в рамках матча первого тура группового раунд Лиги наций УЕФА.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает этот турнир разогревом перед чемпионатом Европы.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Владимир Петкович, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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