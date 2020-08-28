Мариуполь представил новую форму в клубном гараже (Фото)

Команда УПЛ Мариуполь представила новый комплект игровой формы, в которой она проведет сезон 2020/21.

Самая путешествующая команда высшего дивизиона чемпионата Украины оригинально подошла к продвижению своей новой формы. Клубный автобус фактически стал вторым домом игроков, а потому ФК Мариуполь решил представить новую домашнюю форму в клубном гараже.

В сезоне 2020/21 игроки Мариуполя будут выступать в форме Nike, которая выполнена в синем цвете. По замыслам дизайнеров, выбранный ими цвет символизирует воды Азовского моря. Детали на футболке выполнены в белом. У вратарей - три комплекта формы: зеленый, синий и черный.

Отмечается, что гостевой и резервный цвета команды не поменялись. Запасная форма - оранжевая а резервная - белая.

Ранее Мариуполь стартовал в УПЛ разгромным поражением от Александрии.