"Это адский ад и тотальное неуважение": Притула раскритиковал руководство Динамо за назначение Луческу

Украинский шоумен, а также общественный деятель Сергей Притула жестко прошелся по назначению румынского специалиста Мирчи Луческу, который 12 лет отдал Шахтеру, на пост главного тренера киевского Динамо.

"Луческу у руля "Динамо" – это адский ад и тотальное неуважение. Но на что мы можем повлиять? Мы можем только капать морально на мозги дядям, которым это до одного места. Это их клуб, они себе так решили и сделали. Что думают фанаты, поклонники и легендарные динамовцы – да им наплевать.

Мне не особо интересны перспективы "Динамо" под руководством Луческу. Дело в нем, как в человеке, которому глубоко начхать – что Украина, что Россия. Эта скотина убегала из Донецка, который захватили русские, чтобы в Киеве отсидеть попку и свалить в Россию на заработки. А потом он будет ходить по городу и рассказывать мне, что мы с русскими – одна страна? Пошел в сраку. Извините, я немного некрасиво говорю, надо слова подбирать, но уважения к нему ноль, отвращения – достаточно", - заявил Притула.

Ранее бывший футболист Шахтера раскритиковал Луческу за работу с бразильцами.