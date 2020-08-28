Ряд европейских клубов заинтересовались вингером Динамо

Левый вингер Динамо Карлос Де Пена привлек внимание целый ряд топ-клубов Европы и один бразильский коллектив. Об этом сообщает Balon Latino.

По информации источника, уругвайский хавбек заинтересовал три клуба Серии А: Рому, Наполи и Кальяри. Кроме того, за игроком следят французский Лилль, Коринтианс из Бразилии, а также турецкий Фенербахче. Также сообщается, что игрок может впервые получить вызов в национальную команду.

Динамо готово расстаться с футболистом, который перебрался в киевский клуб на правах свободного агента в апреле 2019 года, за €5 млн. Контракт Карлоса с Динамо истекает в конце декабря 2021 года.

В сезоне 2019/20 Карлос сыграл в 38-и матчах, отметившись 9 голами и 7 ассистами.

Отметим, в своем последнем матче Де Пена отметился голом в ворота Шахтера в игре за Суперкубок Украины-2020.