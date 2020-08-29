Матвиенко может стать одноклубником Ярмоленко

Украинский футболист Николай Матвиенко заинтересовал Вест Хэм. Об этом сообщает express.co.uk.

По информации английской прессы, центрбек Шахтера и сборной Украины попал на радары Вест Хэма и Лидса. Кроме того, в услугах защитника заинтересованы Эвертон и Вулверхэмптон.

Отметим, в Вест Хэме выступает украинский вингер Андрей Ярмоленко, который в случае перехода Матвиенко в стан Молотобойцев, поможет тому побыстрее адаптироваться в английском футболе.

Сообщается, что Шахтер готов распрощаться с Николаем за €20 млн.

В сезоне 2019/20 Матвиенко принял участие в 39 играх за Шахтер во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Ранее сообщалось об интересе к Матвиенко со стороны российского клуба.