Российский клуб намерен перехватить украинца Матвиенко у Наполи

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко в ближайшее время может поменять клубную прописку. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб Серии А хочет приобрести центрбека Горняков, однако боссы неаполетанцев медлят с трансфером и на игрока нашелся еще один претендент. Сообщается, что российский Локомотив (Москва) заинтересован в трансфере украинца.

Наполи уже потеряло возможность подписать Габриэля, который решил перейти из Лилля в лондонский Арсенал. Кроме того, клуб вскоре может покинуть ведущий центральный защитник Калиду Кулибали, на которого "охотятся" лучшие коллективы Европы и неподписание Матвиенко может стать большим провалом для неаполетанской команды.

Дончане установили ценник на Николая в размере €20 млн, хотя Наполи мог забрать игрока ранее за €15 млн. В сезоне 2019/20 Матвиенко принял участие в 39 играх за Шахтер, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Ранее футболист Шахтера попросил прощение у болельщиков.