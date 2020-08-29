Олимпик представил аргентинского новичка

Аргентинский футболист Фабрицио Альваренга стал игроком Олимпика. Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды.

24-летний правый полузащитник Фабрицио Альваренга подписал контракт с Олимпиком сроком на два года. За донецкую команду он будет выступать под номером 18.

Альваренга провел всю карьеру в аргентинском ФК Велес Сарсфилд, иногда отправляясь по арендам. Игрок на правах аренды выступал за бразильский Коритибу, а также аргентинский Депортиво Морон.

В сезоне 2019/20 футболист выступал за Депортиво Морон и в 21-м матче второго по силе дивизиона Аргентины он сумел забить три гола.

Сегодня, 29 августа, Олимпик также объявил об аренде двух легионеров Динамо нападающего Ибрагима Каргбо и хавбека Бенито.