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Олимпик представил аргентинского новичка

Олимпик представил аргентинского новичка
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Олимпик
Аргентинский футболист Фабрицио Альваренга стал игроком Олимпика. Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды.

24-летний правый полузащитник Фабрицио Альваренга подписал контракт с Олимпиком сроком на два года. За донецкую команду он будет выступать под номером 18.

Альваренга провел всю карьеру в аргентинском ФК Велес Сарсфилд, иногда отправляясь по арендам. Игрок на правах аренды выступал за бразильский  Коритибу, а также аргентинский Депортиво Морон.

В сезоне 2019/20 футболист выступал за Депортиво Морон и в 21-м матче второго по силе дивизиона Аргентины он сумел забить три гола.

Сегодня, 29 августа, Олимпик также объявил об аренде двух легионеров Динамо нападающего Ибрагима Каргбо и хавбека Бенито.

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ФК Олимпик, Футбол.

Автор:

Телеграф
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