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Месси все ближе к Манчестер Сити

Месси все ближе к Манчестер Сити
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Лионель Месси в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион. Об этом сообщает Mirror.

По информации британских СМИ, Барселона смирилась с потерей своего легендарного игрока.

Сообщается, что боссы каталонцев согласились продать Месси в Манчестер Сити за €280 млн. В сделку также могут войти футболисты Горожан и сумма выплат за Лионеля сократится до €134 млн. Клаусула аргентинца в Барселоне составляет неподъемные для любой команды €700 млн.

Напомним, Месси уже официально сообщил о своем желании покинуть Барселону. Футболист хочет покинуть команду бесплатно, а руководство Блаугранас рассчитывает на сотни миллионов евро компенсации. Игрок также сообщил, что не явится на предсезонный медосмотр, а также проигнорирует начало командных тренировок.

Ранее сообщалось, что Месси проведет переговоры с Гвардиолой касательно своего ухода в МС.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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