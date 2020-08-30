Месси все ближе к Манчестер Сити

Лионель Месси в ближайшее время может перебраться на Туманный Альбион. Об этом сообщает Mirror.

По информации британских СМИ, Барселона смирилась с потерей своего легендарного игрока.

Сообщается, что боссы каталонцев согласились продать Месси в Манчестер Сити за €280 млн. В сделку также могут войти футболисты Горожан и сумма выплат за Лионеля сократится до €134 млн. Клаусула аргентинца в Барселоне составляет неподъемные для любой команды €700 млн.

Напомним, Месси уже официально сообщил о своем желании покинуть Барселону. Футболист хочет покинуть команду бесплатно, а руководство Блаугранас рассчитывает на сотни миллионов евро компенсации. Игрок также сообщил, что не явится на предсезонный медосмотр, а также проигнорирует начало командных тренировок.

Ранее сообщалось, что Месси проведет переговоры с Гвардиолой касательно своего ухода в МС.