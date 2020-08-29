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Месси лично встретится с Гвардиолой: на повестке переход лучшего футболиста мира в Манчестер Сити

Месси лично встретится с Гвардиолой: на повестке переход лучшего футболиста мира в Манчестер Сити
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Аргентинский нападающий Лионель Месси лично встретится с Хосепом Гвардиолой в ближайшее время. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сейчас находится в Барселоне и специалист уже договорился о встрече с Лионелем Месси, который решил покинуть свою нынешнюю команду.

Манчестер Сити является главным претендентом на игрока после того, как Месси объявил боссам каталонцев, что хочет покинуть команду. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" хочет покинуть команду бесплатно на правах свободного агента, воспользовавшись пунктом в контракте, который позволяет ему это сделать в межсезонье. Однако руководство Барселоны считает, что все сроки данной опции прошли и отпустит Лионеля лишь за несколько сотен миллионов евро. Клаусула Месси в Барселоне составляет €700 млн.

В прошлом сезоне Месси принял участие в 44 играх, забив 31 гол и оформив 26 ассистов.

Ранее интерес к Месси проявлял Ювентус. 

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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