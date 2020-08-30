Ярмоленко забил за Вест Хэм с нерабочей ноги (Видео)

Андрей Ярмоленко отличился в предсезонном товарищеском матче за Вест Хэм.

Украинский правый вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко отличился в контрольном матче против Брентфорда. Игрок национальной сборной Украины уже на пятой минуте матча после шикарной разрезающей передачи партнера принял мяч и последующим ударом с правой переправил круглого в нижний угол ворот.

Затем команды обменялись голами и в итоге Молотобойцы отпраздновали минимальную победу над клубом Чемпионшипа.

Видеообзор матча Вест Хэм - Брентфорд (2:1)

В сезоне 19/20 Ярмоленко отыграл в 23 играх Премьер-лиги, забив 5 голов и отдав одну результативную передачу.

Ранее Ярмоленко отыграл полный матч в победной для команды игре против Ипсвича.