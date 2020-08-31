Матч Украина - Швейцария: названа бригада арбитров

Стал известен арбитр матча Украины и Швейцарии в Лиге наций УЕФА.

Шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом обслужит матч между национальными сборными Украины и Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза (УЕФА), ассистентами Экберга станут Мехмет Джулум и Стефан Халлберг, а резервным арбитром - Каспар Шеберг.

Поединок состоится 3 сентября во Львове. Начало - в 21.45.

В другой встрече четвертой группы Лиги А сборная Германии в Штутгарте сойдется с национальной командой Испании.