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Матч Украина - Швейцария: названа бригада арбитров

Матч Украина - Швейцария: названа бригада арбитров
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Укринформ
Стал известен арбитр матча Украины и Швейцарии в Лиге наций УЕФА.

Шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом обслужит матч между национальными сборными Украины и Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

Как сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза (УЕФА), ассистентами Экберга станут Мехмет Джулум и Стефан Халлберг, а резервным арбитром - Каспар Шеберг.

Поединок состоится 3 сентября во Львове. Начало - в 21.45.

В другой встрече четвертой группы Лиги А сборная Германии в Штутгарте сойдется с национальной командой Испании.

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Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Футбол.

Автор:

Телеграф
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