Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф

Во вторник, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Киевское Динамо, которое начнет свой путь в третьем раунде квалификации ЛЧ 2020/21, в случает успеха в дуэли с АЗ в решающем квалифайраунде пути представителей лиг сыграет с победителем противостояния Гент/Рапид. Причем первый поединок раунда плей-офф киевляне или голландцы начнут в гостях.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф:

Путь чемпионов

Карабах (Азербайджан) / Мольде (Норвегия) – Динамо (Хорватия) / Ференцварош (Венгрия)

Олимпиакос (Греция) – Црвена Звезда (Сербия) / Омония (Кипр)

Маккаби Тель-Авив (Израиль) / Динамо Брест – Зальцбург (Австрия)

Славия Прага (Чехия) – Янг Бойз (Швейцария) / Мидтьюлланд (Дания).

Путь представителей лиг

Гент (Бельгия) / Рапид (Австрия) – Динамо (Украина) / АЗ (Нидерланды)

Краснодар (Россия) – Бенфика (Португалия) / ПАОК (Греция).

Отметим, матчи раунда плей-офф запланированы на 22-23 и 29-30 сентября.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо попали в топ-15 самых титулованных клубов XXI века.