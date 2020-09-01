Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф

Киевское Динамо, которое начнет свой путь в третьем раунде квалификации ЛЧ 2020/21, в случает успеха в дуэли с АЗ в решающем квалифайраунде пути представителей лиг сыграет с победителем противостояния Гент/Рапид. Причем первый поединок раунда плей-офф киевляне или голландцы начнут в гостях.
Результаты жеребьевки раунда плей-офф:
Путь чемпионов
Путь представителей лиг
Отметим, матчи раунда плей-офф запланированы на 22-23 и 29-30 сентября.
Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо попали в топ-15 самых титулованных клубов XXI века.