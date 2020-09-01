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Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф

Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Во вторник, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Киевское Динамо, которое начнет свой путь в третьем раунде квалификации ЛЧ 2020/21, в случает успеха в дуэли с АЗ в решающем квалифайраунде пути представителей лиг сыграет с победителем противостояния Гент/Рапид. Причем первый поединок раунда плей-офф киевляне или голландцы начнут в гостях.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф:

Путь чемпионов

  • Карабах (Азербайджан) / Мольде (Норвегия) – Динамо (Хорватия) / Ференцварош (Венгрия)
  • Олимпиакос (Греция) – Црвена Звезда (Сербия) / Омония (Кипр)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль) / Динамо Брест – Зальцбург (Австрия)
  • Славия Прага (Чехия) – Янг Бойз (Швейцария) / Мидтьюлланд (Дания).

Путь представителей лиг

  • Гент (Бельгия) / Рапид (Австрия) – Динамо (Украина) / АЗ (Нидерланды)
  • Краснодар (Россия) – Бенфика (Португалия) / ПАОК (Греция).

Отметим, матчи раунда плей-офф запланированы на 22-23 и 29-30 сентября.

Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо попали в топ-15 самых титулованных клубов XXI века.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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