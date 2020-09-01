Украинские клубы узнали потенциальных соперников по квалификации Лиги Европы

Сегодня, 1 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона 2020/21.

Черниговская Десна и Колос из Ковалевки узнали потенциальных соперников по третьему квалифай-раунду. По итогам жеребьевки Десна сыграет либо с албанским Кукесом, либо с немецким Вольфсбургом. Колос, в свою очередь, может провести отборочный матч с хорватской Риекой, если пройдет греческий Арис во втором квалифай-раунде.

Украинские клубы свои матчи этой стадии проведут в гостях.

Результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы:

Нымме Калью (EST) / Мура (SVN) или Орхус (DEN) - ПСВ (NED)

Шарлеруа (BEL) - Сфынтул Георге (MDA) или Партизан (SRB)

Хибернианс (MLT) или Фехервар (HUN) - Серветт (SUI) или Реймс (FRA)

Санкт-Галлен (SUI) - АЕК (GRE)

Ботошани (ROU) или Шкендия (MKD) - Локомотив Пловдив (BUL) или Тоттенхэм (ENG)

Прогрес (LUX) или Виллем II (NED) - Линкольн Ред Импс (GIB) или Рейнджерс (SCO)

Кукес (ALB) или Вольфсбург (GER) - Десна (UKR)

(UKR) Риека (CRO) - Арис (GRE) - Колос (UKR)

(UKR) Гонвед (HUN) или Мальме (SWE) - Локомотива Загреб (CRO)

Вентспилс (LVA) или Русенборг (NOR) - Аланьяспор (TUR)

Теута (ALB) или Гранада (ESP) - Локомотиви (GEO) или Динамо Москва (RUS)

ЛАСК (AUT) - Дунайска Стреда (SVK) или Яблонец (CZE)

Бала Таун (WAL) или Стандард (BEL) - Войводина (SRB)

ОФИ (GRE) или Аполлон Лимасол (CYP) - Хаммарбю (SWE) или Лех (POL)

Спортинг (POR) - Викинг (NOR) или Абердин (SCO)

Шэмрок Роверс (IRL) или Милан (ITA) - Буде-Глимт (NOR) или Жальгирис (LTU)

Ростов (RUS) - Маккаби Хайфа (ISR) / Железничар (BIH) или Кайрат (KAZ)

Бешикташ (TUR) - Борац Баня-Лука (BIH) или Риу Аве (POR)

Бачка-Топола (SRB) или ФКСБ (ROU) - Ритеряй (LTU) или Слован Либерец (CZE)

Нефтчи (AZE) или Галатасарай (TUR) - Ренова (MKD) или Хайдук (CRO)

Лячи (ALB) или Хапоэль Беэр-Шева (ISR) - Колрейн (NIR) или Мазервелл (SCO)

Виктория Пльзень (CZE) - Сеннерюске (DEN)

Гетеборг (SWE) или Копенгаген (DEN) - Пяст (POL) или Хартберг (AUT)

Кайсар (KAZ) или АПОЕЛ (CYP) - Олимпия Любляна (SVN) или Зриньски (BIH)

Осиек (CRO) или Базель (SUI) - Анортосис (CYP)

ЦСКА София (BUL) или БАТЭ (BLR) - Б-36 (FRO) или ТНС (WAL)

Сараево (BIH) - Астана (KAZ) или Будучность Подгорица (MNE)

Шериф (MDA) - Интер Эскальдес (AND) или Дандолк (IRL)

Арарат-Армения (ARM) или Фола (LUX) - Целе (SVN)

Рига (LVA) или Тре Фиори (SMR) - Селтик (SCO)

КуПС (FIN) или Слован Братислава (SVK) - Судува (LTU)

Легия (POL) - Силекс (MKD) или Дрита (KOS)

Клаксвик (ISL) - Коннас-Ки (WAL) или Динамо Тбилиси (GEO)

Юргорден (SWE) или Европа (GIB) - ЧФР (ROU)

Линфилд (NIR) или Флориана (MLT) - Флора (EST) или КР Рейкьявик (ISL)

Отметим, все игры этого раунда пройдут в формате одноматчевой дуэли. Матчи этой стадии запланированы на 24 сентября.

Ранее состоялась жеребьевка решающего раунда плей-офф Лиги чемпионов, где может выступить киевское Динамо.