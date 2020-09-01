Скачать
Вторник, 01.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Англия представила новую форму футбольной сборной (Фото)
Англия представила новую форму футбольной сборной (Фото)
Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф
Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф
Как стартовали украинки на US Open 2020
Как стартовали украинки на US Open 2020
Шахтер и Динамо - в топ-15 самых титулованных клубов XXI века
Шахтер и Динамо - в топ-15 самых титулованных клубов XXI века

Украинские клубы узнали потенциальных соперников по квалификации Лиги Европы

Украинские клубы узнали потенциальных соперников по квалификации Лиги Европы
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 1 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона 2020/21.

Черниговская Десна и Колос из Ковалевки узнали потенциальных соперников по третьему квалифай-раунду. По итогам жеребьевки Десна сыграет либо с албанским Кукесом, либо с немецким Вольфсбургом. Колос, в свою очередь, может провести отборочный матч с хорватской Риекой, если пройдет греческий Арис во втором квалифай-раунде.

Украинские клубы свои матчи этой стадии проведут в гостях.

Результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги Европы:

  • Нымме Калью (EST) / Мура (SVN) или Орхус (DEN) - ПСВ (NED)
  • Шарлеруа (BEL) - Сфынтул Георге (MDA) или Партизан (SRB)
  • Хибернианс (MLT) или Фехервар (HUN) - Серветт (SUI) или Реймс (FRA)
  • Санкт-Галлен (SUI) - АЕК (GRE)
  • Ботошани (ROU) или Шкендия (MKD) - Локомотив Пловдив (BUL) или Тоттенхэм (ENG)
  • Прогрес (LUX) или Виллем II (NED) - Линкольн Ред Импс (GIB) или Рейнджерс (SCO)
  • Кукес (ALB) или Вольфсбург (GER) - Десна (UKR)
  • Риека (CRO) - Арис (GRE) - Колос (UKR)
  • Гонвед (HUN) или Мальме (SWE) - Локомотива Загреб (CRO)
  • Вентспилс (LVA) или Русенборг (NOR) - Аланьяспор (TUR)
  • Теута (ALB) или Гранада (ESP) - Локомотиви (GEO) или Динамо Москва (RUS)
  • ЛАСК (AUT) - Дунайска Стреда (SVK) или Яблонец (CZE)
  • Бала Таун (WAL) или Стандард (BEL) - Войводина (SRB)
  • ОФИ (GRE) или Аполлон Лимасол (CYP) - Хаммарбю (SWE) или Лех (POL)
  • Спортинг (POR) - Викинг (NOR) или Абердин (SCO)
  • Шэмрок Роверс (IRL) или Милан (ITA) - Буде-Глимт (NOR) или Жальгирис (LTU)
  • Ростов (RUS) - Маккаби Хайфа (ISR) / Железничар (BIH) или Кайрат (KAZ)
  • Бешикташ (TUR) - Борац Баня-Лука (BIH) или Риу Аве (POR)
  • Бачка-Топола (SRB) или ФКСБ (ROU) - Ритеряй (LTU) или Слован Либерец (CZE)
  • Нефтчи (AZE) или Галатасарай (TUR) - Ренова (MKD) или Хайдук (CRO)
  • Лячи (ALB) или Хапоэль Беэр-Шева (ISR) - Колрейн (NIR) или Мазервелл (SCO)
  • Виктория Пльзень (CZE) - Сеннерюске (DEN)
  • Гетеборг (SWE) или Копенгаген (DEN) - Пяст (POL) или Хартберг (AUT)
  • Кайсар (KAZ) или АПОЕЛ (CYP) - Олимпия Любляна (SVN) или Зриньски (BIH)
  • Осиек (CRO) или Базель (SUI) - Анортосис (CYP)
  • ЦСКА София (BUL) или БАТЭ (BLR) - Б-36 (FRO) или ТНС (WAL)
  • Сараево (BIH) - Астана (KAZ) или Будучность Подгорица (MNE)
  • Шериф (MDA) - Интер Эскальдес (AND) или Дандолк (IRL)
  • Арарат-Армения (ARM) или Фола (LUX) - Целе (SVN)
  • Рига (LVA) или Тре Фиори (SMR) - Селтик (SCO)
  • КуПС (FIN) или Слован Братислава (SVK) - Судува (LTU)
  • Легия (POL) - Силекс (MKD) или Дрита (KOS)
  • Клаксвик (ISL) - Коннас-Ки (WAL) или Динамо Тбилиси (GEO)
  • Юргорден (SWE) или Европа (GIB) - ЧФР (ROU)
  • Линфилд (NIR) или Флориана (MLT) - Флора (EST) или КР Рейкьявик (ISL)

Отметим, все игры этого раунда пройдут в формате одноматчевой дуэли. Матчи этой стадии запланированы на 24 сентября.

Ранее состоялась жеребьевка решающего раунда плей-офф Лиги чемпионов, где может выступить киевское Динамо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Десна, ФК Колос.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити готовит презентацию Месси
02 Луческу отправил игрока Динамо снова в Днепр-1
03 Вернидуб может возглавить клуб УПЛ
04 Матч Динамо - АЗ могут перенести из Украины
05 Стаховский стартовал с волевой победы на турнире в Чехии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь