В сборной Швейцарии вспышка коронавируса: команда сегодня вылетает в Украину

Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти заболел коронавирусом. Об этом сообщает сайт Швейцарского футбольного союза.

По информации источника, во вторник стал известен результат тестирования на COVID-19 всей команды и тренерского штаба сборной Швейцарии. В итоге положительный результат был выявлен лишь у Фолетти.

После обнаружение коронавируса в команде футбольные органы страны сообщили во все необходимые инстанции. Уточняется, что болезнь у Патрика протекает бессимптомно.

Отметим, во вторник, 1 сентября сборная Швейцарии отправится в вояж в Украину, где сыграет матч первого тура Лиги наций УЕФА с нашей командой. Этот поединок состоится во Львове 3 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шевченко убрал одного игрока Динамо из состава национальной команды.