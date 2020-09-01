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В сборной Швейцарии вспышка коронавируса: команда сегодня вылетает в Украину

В сборной Швейцарии вспышка коронавируса: команда сегодня вылетает в Украину
16:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти заболел коронавирусом. Об этом сообщает сайт Швейцарского футбольного союза.

По информации источника, во вторник стал известен результат тестирования на COVID-19 всей команды и тренерского штаба сборной Швейцарии. В итоге положительный результат был выявлен лишь у Фолетти.

После обнаружение коронавируса в команде футбольные органы страны сообщили во все необходимые инстанции. Уточняется, что болезнь у Патрика  протекает бессимптомно.

Отметим, во вторник, 1 сентября сборная Швейцарии отправится в вояж в Украину, где сыграет матч первого тура Лиги наций УЕФА с нашей командой. Этот поединок состоится во Львове 3 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шевченко убрал одного игрока Динамо из состава национальной команды.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швейцарии, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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