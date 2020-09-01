Колос взял в аренду забивного форварда Динамо

Динамо отправило сразу двух футболистов в аренду в Колос. Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

По информации Динамо, в годичную аренду отправились нападающий "молодежки" Евгений Исаенко и вратарь команды U-21 Владислав Кучерук.

21-летний Владислав Кучерук в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежную команду Динамо, а также два раза попадал в заявку на матч основы. В 2019 году игрок стал чемпионом мира U-20.

20-летний Евгений Исаенко является капитаном динамовской "молодежки". В сезоне 2019/20 форвард отыграл в 16 играх за команду U-21, отличившись 8 раз. Этот результат помог юному футболисту стать лучшим бомбардиром команды по итогам прошлой кампании. В этом сезоне игрок успел оформить покер в стартовом туре молодежного первенства.

Отметим, еще один динамовец полузащитник Евгений Смирный также выступает в команде из Ковалевки на правах аренды.

Ранее Колос узнал потенциального соперника в третьем квалифай-раунде Лиги Европы 2020/21.