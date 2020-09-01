Украина - неявный фаворит в домашней игре со Швейцарией

Букмекеры не видят явного фаворита матча Лиги наций УЕФА Украина - Швейцария.

В ближайший четверг, 3 августа, сборная Украины проведет первый официальный матч в 2020 году. Встреча первого тура Лиги А четвертой группы со сборной Швейцарии пройдет во Львове на "Арене Львов". Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

На победу сборной Украины специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,43, успех швейцарцев оценивается в 2,99, а ничья - в 3,32.

Это будет всего третий очный матч в истории противостояния между командами. Сборные ранее ни разу не пересекались в европейских отборах на Евро и ЧМ. В самой знаковой для нашей команды игре на ЧМ-2006 в Германии Украина одержала победу над Швейцарии в 1/8 финале. Тогда на весь мир прогремел вратарь Александр Шовковский, который не пропустил не единого 11-метрового удара.

В последний раз команды между собой встречались в товарищеском поединке в Женеве в 2010 году. Тогда была сыграна результативная ничья 2:2, а за Желто-синих отличились Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

Отметим, в параллельном матче тура Германия примет Испанию.

Ранее сообщалось, что в стане швейцарской сборной была зафиксирована вспышка коронавируса прямо перед вылетом в Украину.