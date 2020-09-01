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Отец Месси вылетел в Барселону для переговоров с Бартомеу

Отец Месси вылетел в Барселону для переговоров с Бартомеу
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Хорхе Месси вылетел в Испанию на встречу с президентом ФК Барселона. Об этом сообщает издание Ole.

По информации СМИ, отец Лионеля Месси Хорхе, который занимается его не футбольными делами, собирается встретиться с президентом Барселоны Жосепом Бартомеу. На повестке переговоров будет стоять лишь один вопрос - уход Лионеля из команды.

В Сети стали доступны фото, на которых запечатлен Хорхе Месси в аэропорту Росарио (Аргентина). Отец Месси вылетает в Барселону на частном самолете:

Напомним, Лионель Месси решил покинуть Барселону, разочаровавшись системой управления клубом. Игрок уже уведомил руководство, а также пропустил первые тренировки команды. Однако боссы Сине-гранатовых не хотят прощаться с главной звездой бесплатно. Клаусула Месси в Барсе  составляет €700 млн, а контракт еще действует один год.

Ранее сообщалось, что только два футболиста Барселоны открыто призывают Месси остаться в команде.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол, Хорхе Месси.

Автор:

Телеграф
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