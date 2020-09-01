Отец Месси вылетел в Барселону для переговоров с Бартомеу

Хорхе Месси вылетел в Испанию на встречу с президентом ФК Барселона. Об этом сообщает издание Ole.

По информации СМИ, отец Лионеля Месси Хорхе, который занимается его не футбольными делами, собирается встретиться с президентом Барселоны Жосепом Бартомеу. На повестке переговоров будет стоять лишь один вопрос - уход Лионеля из команды.

В Сети стали доступны фото, на которых запечатлен Хорхе Месси в аэропорту Росарио (Аргентина). Отец Месси вылетает в Барселону на частном самолете:

[EXCLUSIVO] Jorge Messi, el padre de Lionel, en el momento de partir desde Rosario con destino a Barcelona en un avión privado. Se reunirá con Bartomeu para acelerar la salida del '10' del club pic.twitter.com/wXfhWmAseY — Diario Olé (@DiarioOle) September 1, 2020

Напомним, Лионель Месси решил покинуть Барселону, разочаровавшись системой управления клубом. Игрок уже уведомил руководство, а также пропустил первые тренировки команды. Однако боссы Сине-гранатовых не хотят прощаться с главной звездой бесплатно. Клаусула Месси в Барсе составляет €700 млн, а контракт еще действует один год.

Ранее сообщалось, что только два футболиста Барселоны открыто призывают Месси остаться в команде.