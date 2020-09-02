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Месси согласовал долгосрочный контракт с Манчестер Сити - СМИ

Месси согласовал долгосрочный контракт с Манчестер Сити - СМИ
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Форвард сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси все ближе к переходу в Манчестер Сити. Об этом сообщает издание Daily Record.

По информации английских СМИ, футболист и клуб уже согласовали долгосрочный контракт, при чем Месси проведет в стане Горожан три года, а остальные два - в клубе МЛС Нью-Йорк Сити (американский клуб как и МС принадлежит компании City Football Group, - прим. ред.).

Сумма сделки составит около €700 млн. Лионелю предложили долю холдинга в качестве части оплаты, однако Месси все же предпочитает получить гонорар деньгами. 

Напомним, недавно Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хочет покинуть команду бесплатно, а вот Барселона рассчитывает получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец уже начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и уже рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца.

Ранее сообщалось, что отец Месси вылетел в Барселону для переговоров с Бартомеу.

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ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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