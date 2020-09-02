Реал официально подтвердил, что Лунин останется в команде

Вратарь Андрей Лунин вернется в Реал после международной паузы.

Первая команда Реала под руководством главного тренера Зинедина Зидана возобновила тренировки после отпуска.

На первой тренировочной сессии не присутствовали сборники, которые в вначале сентября проведут матчи на международном уровне. В частности в их число попал украинец Андрей Лунин, вызванный тренерским штабом Андрея Шевченко на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании.

Данное сообщение на официальном уровне подтверждает тот факт, что Лунин стал вторым номером Сливочных и сменщиком бельгийца Тибо Куртуа.

Напомним, уже завтра сборная Украины дома принимает Швейцарию. Букмекеры считают Желто-синих неявным фаворитом игры.