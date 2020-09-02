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Реал официально подтвердил, что Лунин останется в команде

Реал официально подтвердил, что Лунин останется в команде
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Вратарь Андрей Лунин вернется в Реал после международной паузы.

Первая команда Реала под руководством главного тренера Зинедина Зидана возобновила тренировки после отпуска. 

На первой тренировочной сессии не присутствовали сборники, которые в вначале сентября проведут матчи на международном уровне. В частности в их число попал украинец Андрей Лунин, вызванный тренерским штабом Андрея Шевченко на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании.

Данное сообщение на официальном уровне подтверждает тот факт, что Лунин стал вторым номером Сливочных и сменщиком бельгийца Тибо Куртуа.

Напомним, уже завтра сборная Украины дома принимает Швейцарию. Букмекеры считают Желто-синих неявным фаворитом игры.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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