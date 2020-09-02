Команда Малиновского стартует в Серии А гостевой игрой с Лацио

Серия А представила календарь матчей чемпионата Италии по футболу сезона 2020/21.

В первом туре Аталанта Руслана Малиновского сыграет в гостях с римским Лацио. Эти команды вели упорную борьбу за "бронзу" в прошлом сезоне. В итоге бергамески опередили римлян по дополнительным показателям.

Кроме того, прошлогодний чемпион Ювентус начнет новую кампанию с новым тренером домашней игрой с Сампдорией. Обидчик Шахтера в Лиге Европы 2019/20 миланский Интер стартует в высшем дивизионе гостевой игрой с новичком лиги - Беневенто.

Игры первого тура намечены на 19-20 сентября. Сообщается, что последний тур чемпионата Италии будет сыгран 23 мая 20221 года.

Все матчи первого тура Серии А 2020/21:

"Беневенто" - "Интер"

"Фиорентина" - "Торино"

"Дженоа" - "Кротоне"

"Ювентус" - "Сампдория"

"Лацио" - "Аталанта"

"Милан" - "Болонья"

"Парма" - "Наполи"

"Сассуоло" - "Кальяри"

"Удинезе" - "Специя"

"Верона" - "Рома"

С полным календарем игры чемпионата Италии можно ознакомиться на официальном сайте Серии А.

Ранее Аталанта подписала российского полузащитника.