Команда Малиновского стартует в Серии А гостевой игрой с Лацио

В первом туре Аталанта Руслана Малиновского сыграет в гостях с римским Лацио. Эти команды вели упорную борьбу за "бронзу" в прошлом сезоне. В итоге бергамески опередили римлян по дополнительным показателям.
Кроме того, прошлогодний чемпион Ювентус начнет новую кампанию с новым тренером домашней игрой с Сампдорией. Обидчик Шахтера в Лиге Европы 2019/20 миланский Интер стартует в высшем дивизионе гостевой игрой с новичком лиги - Беневенто.
Игры первого тура намечены на 19-20 сентября. Сообщается, что последний тур чемпионата Италии будет сыгран 23 мая 20221 года.
Все матчи первого тура Серии А 2020/21:
С полным календарем игры чемпионата Италии можно ознакомиться на официальном сайте Серии А.