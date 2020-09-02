Украина - Швейцария: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (Видео)

Андрей Шевченко расскажет о ситуации в сборной Украины перед игрой со Швейцарией.

Сборная Украины продолжает свою подготовку к матчам Лиги наций УЕФА против Швейцарии и Испании.

Сегодня, 2 сентября, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию накануне игры со Швейцарией. Начало данного мероприятия намечено на 18:30 по киевскому времени.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном Youtube-канале проведет прямую видеотрансляцию пресс-конференции:

Напомним, матч первого тура Лиги А четвертой группы Лиги наций УЕФА Украина Швейцария пройдет завтра, 3 сентября. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. Встреча с испанцами намечена на 6 сентября в Мадриде.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Матвиенко согласился на переход в Лидс.