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Защитник сборной Украины Матвиенко согласился на переход в Лидс

Защитник сборной Украины Матвиенко согласился на переход в Лидс
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал Лидс. Об этом сообщает TodoFichajes.

По информации источника, 24-летний центрбек дал свое согласие на переход в Лидс. О переговорах между английской и украинской командами пока ничего не известно.

Отметим, в сезоне 2019/20 Матвиенко вместе с Шахтером добрался до полуфинала Лиги Европы, где уступил Интеру. В прошлой кампании защитник сыграл в 39 играх за дончан во всех турнирах, забив один гол и оформив один ассист.

Лидс проводит агрессивную трансферную политику в это межсезонье, ведь команда попала в АПЛ после долгого отсутствия в высшем футбольном дивизионе Англии. Ранее клуб подписал защитника сборной Германии и форварда сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Матвиенко может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Лидс, Николай Матвиенко.

Автор:

Телеграф
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