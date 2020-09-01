Защитник сборной Украины Матвиенко согласился на переход в Лидс

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал Лидс. Об этом сообщает TodoFichajes.

По информации источника, 24-летний центрбек дал свое согласие на переход в Лидс. О переговорах между английской и украинской командами пока ничего не известно.

Отметим, в сезоне 2019/20 Матвиенко вместе с Шахтером добрался до полуфинала Лиги Европы, где уступил Интеру. В прошлой кампании защитник сыграл в 39 играх за дончан во всех турнирах, забив один гол и оформив один ассист.

Лидс проводит агрессивную трансферную политику в это межсезонье, ведь команда попала в АПЛ после долгого отсутствия в высшем футбольном дивизионе Англии. Ранее клуб подписал защитника сборной Германии и форварда сборной Испании.

Ранее сообщалось, что Матвиенко может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.