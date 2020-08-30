Лидс оформил еще одну громкую сделку

Защитник Фрайбурга и сборной Германии Робин Кох будет выступать под знаменами Лидса. Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

Немецкий центрбек подписал контракт с английским клубом сроком на четыре года. Сумма компенсации, которую боссы Лидса выложили за игрока, официально не сообщается, однако СМИ называют цифру в €13 млн.

В своем первом обращении к фанатам защитник поблагодарил всех за слова поддержки и рассказал, что с нетерпением ждет встречи с фанатами.

"I'm looking forward to seeing you as soon as possible" pic.twitter.com/1Bsa57YLvq — Leeds United (@LUFC) August 29, 2020

В сезоне 2019/20 Кох сыграл в 32 матчах, забив два гола.

Ранее сообщалось, что Лидс купил форварда сборной Испании за рекордную сумму.