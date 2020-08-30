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Лидс оформил еще одну громкую сделку

Лидс оформил еще одну громкую сделку
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Защитник Фрайбурга и сборной Германии Робин Кох будет выступать под знаменами Лидса. Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

Немецкий центрбек подписал контракт с английским клубом сроком на четыре года. Сумма компенсации, которую боссы Лидса выложили за игрока, официально не сообщается, однако СМИ называют цифру в €13 млн.

В своем первом обращении к фанатам защитник поблагодарил всех за слова поддержки и рассказал, что с нетерпением ждет встречи с фанатами. 

В сезоне 2019/20 Кох сыграл в 32 матчах, забив два гола. 

Ранее сообщалось, что Лидс купил форварда сборной Испании за рекордную сумму.

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Все по теме:

Сборная Германии, Футбол, ФК Лидс, Робин Кох.

Автор:

Телеграф
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