Лидс оформил еще одну громкую сделку

Немецкий центрбек подписал контракт с английским клубом сроком на четыре года. Сумма компенсации, которую боссы Лидса выложили за игрока, официально не сообщается, однако СМИ называют цифру в €13 млн.

В своем первом обращении к фанатам защитник поблагодарил всех за слова поддержки и рассказал, что с нетерпением ждет встречи с фанатами.

"I'm looking forward to seeing you as soon as possible" pic.twitter.com/1Bsa57YLvq

— Leeds United (@LUFC) August 29, 2020