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Малиновский: Было сложно долго играть без мяча

Малиновский: Было сложно долго играть без мяча
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф УЕФА Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины поздравил дебютантов, Тымчика и Михайличенко.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу в матче Лиги наций над Швейцарией (2:1):

«Игра получилась тяжелой, ведь у Швейцарии действительно сильная команда. Было сложно долго играть без мяча, но когда мы его получали, мы быстро находили свободные зоны. Нам еще надо поработать над реализацией.

Хочу поздравить наших дебютантов, Тымчика и Михайличенко. Они очень много работали и хотели доказать, что достойны играть в сборной. Самое главное, что мы заработали три очка. Это отличное начало. Теперь мы в хорошем настроении будем готовиться к следующей игре».

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Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Лига Наций, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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