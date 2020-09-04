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Берлускони госпитализирован из-за коронавируса

Берлускони госпитализирован из-за коронавируса
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф football.ua
Болезнь владельца Монцы Сильвио Берлускони обострилась.

Экс-президент Милана и бывший премьер-министр Италии Силвио Берлускони, ныне владеющий Монцей, оказался в больнице из-за обострения выявленного у него COVID-19 — сообщает Calciomercato.

Находившийся на карантине после положительного теста на коронавирус на своей вилле в Аркоре, Берлускони вечером 3 сентября был доставлен в клинику Сан-Рафаэле. К утру 4 сентября состояние политика, которому в конце сентября исполнится 84 года, стабилизировалось.

Берлускони пока не намерен отправляться на пенсию, мечтая вывести Монцу в Серию А.

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Все по теме:

ФК Милан, Сильвио Берлускони, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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