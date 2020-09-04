Травмированный Роналду нацелился на бомбардирский рекорд Даеи

Криштиану Роналду, несмотря на небольшое повреждение, намерен сыграть за национальную команду Португалии в ближайших матчах. Об этом сообщает Tuttosport.

Из-за воспаления раны на пальце правой ноги Криштиану пока тренируется отдельно от команды, однако португалец твердо намерен сыграть в ближайшем поединке сборной.

По информации итальянских СМИ, Роналду активно тренируется в тренажерном зале, а также проходит необходимый курс лечения. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" заинтересован не только помочь своей команде в игре с Хорватией, но и приблизиться к невероятному бомбардирскому рекорду иранца Али Даеи, который забил за свою международную карьеру 109 мячей. У Роналду - пока что 99 голов за сборную Португалии.

Отметим, матч первого тура Лиги наций Лиги А третьей группы Португалия - Хорватия состоится завтра, 5 сентября. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени. Еще через три дня Роналду и Ко сыграют в гостях против Швеции.

Ранее Роналду поучаствовал в представлении новой формы сборной Португалии.