Цыганков возглавил список самых дорогих футболистов УПЛ

Специализированный на трансферной стоимости футболистов портал transfermarkt обновил данные по украинской Премьер-лиге.

Самым дорогим футболистом чемпионата Украины признан вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимость которого оценивается в €19 млн. За ним расположился правый вингер Шахтера Тете, которого оценили в €17 млн. Тройку самых дорогих футболистов высшего дивизиона Украины замкнул левый защитник Динамо Виталий Миколенко (€13 млн).

Самый большой рост в цене показал бразилец Шахтера Тете, который стал дороже более чем на €6 млн.

Самые дорогие футболисты УПЛ по версии transfermarkt:

Виктор Цыганков (Динамо) - €19 млн

Тете (Шахтер) - €19 млн

Виталий Миколенко (Динамо) - €13 млн

Исмаили (Шахтер) - €12 млн

Додо (Шахтер) - €10 млн

Николай Матвиенко (Шахтер) - €9 млн

Тайсон/ Тарас Степаненко/Алан Патрик (все Шахтер) - €8 млн

Беньямин Вербич/Владислав Супряга (оба Динамо) - €7 млн

Напомним, вчера сборная Украины обыграла Швейцарию в рамках матча Лиги наций УЕФА.