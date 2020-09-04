Скачать
Пятница, 04.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко тем же составом, что обыграл швейцарцев, попробует переиграть Испанию
Шевченко тем же составом, что обыграл швейцарцев, попробует переиграть Испанию
Свитолина похвасталась дипломом (Фото)
Свитолина похвасталась дипломом (Фото)
Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии
Ферстаппен вылетел с трассы во время первой практики Гран-при Италии: видео аварии
Травмированный Роналду нацелился на бомбардирский рекорд Даеи
Травмированный Роналду нацелился на бомбардирский рекорд Даеи

Цыганков возглавил список самых дорогих футболистов УПЛ

Цыганков возглавил список самых дорогих футболистов УПЛ
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Специализированный на трансферной стоимости футболистов портал transfermarkt обновил данные по украинской Премьер-лиге.

Самым дорогим футболистом чемпионата Украины признан вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимость которого оценивается в €19 млн. За ним расположился правый вингер Шахтера Тете, которого оценили в €17 млн. Тройку самых дорогих футболистов высшего дивизиона Украины замкнул левый защитник Динамо Виталий Миколенко (€13 млн).

Самый большой рост в цене показал бразилец Шахтера Тете, который стал дороже более чем на €6 млн.

Самые дорогие футболисты УПЛ по версии transfermarkt:

  • Виктор Цыганков (Динамо) - €19 млн
  • Тете (Шахтер) - €19 млн
  • Виталий Миколенко (Динамо) - €13 млн
  • Исмаили (Шахтер) - €12 млн
  • Додо (Шахтер) - €10 млн
  • Николай Матвиенко (Шахтер) - €9 млн
  • Тайсон/ Тарас Степаненко/Алан Патрик (все Шахтер) - €8 млн
  • Беньямин Вербич/Владислав Супряга (оба Динамо) - €7 млн

Напомним, вчера сборная Украины обыграла Швейцарию в рамках матча Лиги наций УЕФА.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайт рассказал об ощущениях во время нокаута от Поветкина
02 Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)
03 Петкович: Мы увидели, почему Украина демонстрирует такие хорошие результаты
04 Лига наций: обзор матча Германия - Испания (Видео)
05 Уйти нельзя остаться: Месси принял решение по Барселоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь