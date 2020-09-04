Цыганков возглавил список самых дорогих футболистов УПЛ

Самым дорогим футболистом чемпионата Украины признан вингер Динамо Виктор Цыганков, стоимость которого оценивается в €19 млн. За ним расположился правый вингер Шахтера Тете, которого оценили в €17 млн. Тройку самых дорогих футболистов высшего дивизиона Украины замкнул левый защитник Динамо Виталий Миколенко (€13 млн).
Самый большой рост в цене показал бразилец Шахтера Тете, который стал дороже более чем на €6 млн.
Самые дорогие футболисты УПЛ по версии transfermarkt:
Напомним, вчера сборная Украины обыграла Швейцарию в рамках матча Лиги наций УЕФА.