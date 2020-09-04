УПЛ 2020/21: расписание матчей 3-го тура

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21.

Третий тур чемпионата Украины начнется в пятницу, 18 сентября, матчем Днепр-1 - Мариуполь. Обе команды не досчитались очков в стартовом туре, а потому будет очень интересно. Лидеры украинского футбола Динамо и Шахтер свои игры проведут в субботу и воскресенье соответственно. Киевляне сыграют дома с ПФК Львов, а Горняки отправятся в гости к Заре.

Расписание матчей третьего тура УПЛ 2020/21:

18 сентября (пятница)

Днепр-1 - Мариуполь 19:00

19 сентября (суббота)

Александрия - Ворскла 14:00

Ингулец - Десна 17:00

Динамо - Львов 19:30

20 сентября (воскресенье)

Олимпик - Минай 14:00

Заря - Шахтер 17:00

Рух - Колос 19:30

Отметим, во вторник, 15 сентября, Динамо сыграет одноматчевую дуэль с АЗ в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. А Колос в четверг, 17 сентября, проведет матч против греческого Ариса в рамках второго квалифай-раунда Лиги Европы.

С расписанием матчей второго тура УПЛ можно ознакомиться у нас на сайте.