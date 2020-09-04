Челси оформил рекордный трансфер в своей истории

Хавбек Байера Кай Хаверц официально стал игроком Челси. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц подписал контракт с Челси сроком на пять лет. Сумма компенсации за игрока составила рекордные для лондонского клуба €80 млн. Кроме того, Байер может получить дополнительно еще €20 млн в виде бонусов.

Челси ярким роликом объявил о прибытии игрока в команду:

"Я очень счастлив и горд быть здесь. Для меня это исполнение мечты играть за такой большой клуб, как Челси. Я не могу дождаться, когда встречу всех игроков и тренеров", - цитирует Хаверца пресс-служба Челси.

В прошлогодней кампании Хаверц отыграл в 45-и матчах за Байер, в которых отметился 18 забитыми мячами и 9 голевыми пасами.

Ранее Челси подписал звездного защитника Лестер Сити Бена Чилуэлла.