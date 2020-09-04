Челси оформил рекордный трансфер в своей истории

Немецкий атакующий полузащитник Кай Хаверц подписал контракт с Челси сроком на пять лет. Сумма компенсации за игрока составила рекордные для лондонского клуба €80 млн. Кроме того, Байер может получить дополнительно еще €20 млн в виде бонусов.
Челси ярким роликом объявил о прибытии игрока в команду:
Signed. Sealed. Delivered.#HiKai pic.twitter.com/mJGX67SPrD
— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2020
"Я очень счастлив и горд быть здесь. Для меня это исполнение мечты играть за такой большой клуб, как Челси. Я не могу дождаться, когда встречу всех игроков и тренеров", - цитирует Хаверца пресс-служба Челси.
В прошлогодней кампании Хаверц отыграл в 45-и матчах за Байер, в которых отметился 18 забитыми мячами и 9 голевыми пасами.
Ранее Челси подписал звездного защитника Лестер Сити Бена Чилуэлла.