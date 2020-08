Челси провернул громкий трансфер

По информации источника, Бен подписал контракт с Челси сроком на пять лет. О сумме сделки не сообщается, однако специализирующийся на трансферной стоимости игроков портал transfermarkt оценивает Чилуэлла в €40 млн.

Пресс-служба Челси ярким роликом представила игрока:

Одним из факторов перехода Чилуэлла в Челси стал его разговор с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом.

'Talking to Frank before I signed was one of the main reasons I wanted to come.'@BenChilwell's first words as a Chelsea player! #BenIsBlue

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2020