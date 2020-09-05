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Лига наций: результаты матчей 4 сентября

Лига наций: результаты матчей 4 сентября
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Состоялся второй игровой день второго сезона Лиги наций УЕФА.

В пятницу, 4 сентября, состоялось 8 матчей Лиги наций УЕФА, в частности в Лиге А на старт турнира вышли команды Италии и Нидерландов. Сборная Италии не сумела дома обыграть команду Боснии и Герцеговины, а соперник сборной Украины по группе на Евро-2021 минимально переиграл Польшу.

Результаты матчей Лиги наций 4 сентября:

Лига А

Нидерланды - Польша 1:0

Гол: Бергвейн, 61

Италия - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Сенси, 67 - Джеко, 57

Лига B

Норвегия - Австрия 1:2

Голы: Холанд, 66 - Грегорич, 35, Забитцер 54 (с пенальти)

Румыния - Северная Ирландия 1:1

Голы: Пушкаш 25 - Уайт 86

Словакия - Чехия 1:3

Голы: Шранц, 88 - Цоуфал, 48, Дочкал, 53 (c пенальти), Крменчик, 86.

Шотландия - Израиль 1:1

Голы: Кристи 45 (с пенальти) - Зехави 73

Лига С

Литва - Казахстан 0:2

Голы: Зайнутдинов 3, Федин 30

Беларусь - Албания 0:2

Голы: Чикаллеши 23, Баре 78'

Ранее сборная Украины обыграла Швейцарию в матче первого тура Лиги наций УЕФА.

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Футбол, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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