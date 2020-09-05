Лига наций: результаты матчей 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, состоялось 8 матчей Лиги наций УЕФА, в частности в Лиге А на старт турнира вышли команды Италии и Нидерландов. Сборная Италии не сумела дома обыграть команду Боснии и Герцеговины, а соперник сборной Украины по группе на Евро-2021 минимально переиграл Польшу.
Результаты матчей Лиги наций 4 сентября:
Лига А
Нидерланды - Польша 1:0
Гол: Бергвейн, 61
Италия - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Сенси, 67 - Джеко, 57
Лига B
Норвегия - Австрия 1:2
Голы: Холанд, 66 - Грегорич, 35, Забитцер 54 (с пенальти)
Румыния - Северная Ирландия 1:1
Голы: Пушкаш 25 - Уайт 86
Словакия - Чехия 1:3
Голы: Шранц, 88 - Цоуфал, 48, Дочкал, 53 (c пенальти), Крменчик, 86.
Шотландия - Израиль 1:1
Голы: Кристи 45 (с пенальти) - Зехави 73
Лига С
Литва - Казахстан 0:2
Голы: Зайнутдинов 3, Федин 30
Беларусь - Албания 0:2
Голы: Чикаллеши 23, Баре 78'
Ранее сборная Украины обыграла Швейцарию в матче первого тура Лиги наций УЕФА.