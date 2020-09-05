Гол Джеко - в обзоре матча Италия - Босния и Герцеговина (Видео)

Скуадра Адзурра владела преимуществом в первом тайме, однако в первой половине забить команда Роберто Манчини не сумела. В начале второго тайма боснийцы провели несколько разящих атак, одна из которых увенчалась голом. На 57-й минуте после подачи с углового неразбериха в штрафной площади привела к удару Эдина Джеко из убойной позиции - без шансов для Доннаруммы. Еще через 10 минут Стефано Сенси удачно замкнул прострел от Инсинье и не без помощи рикошета сравнял счет в игре.
Видеообзор матча Италия - Босния и Герцеговина (1:1)
В следующем туре Италия отправится в гости к Нидерландам, а Босния и Герцеговина дома примет Польшу. Эти матчи пройдут 7 сентября.
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