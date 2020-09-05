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Гол Джеко - в обзоре матча Италия - Босния и Герцеговина (Видео)

Гол Джеко - в обзоре матча Италия - Босния и Герцеговина (Видео)
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 4 сентября, состоялся матч первого тура группового раунда Лиги наций УЕФА Италия - Босния и Герцеговина. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, завершилась со счетом 1:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Скуадра Адзурра владела преимуществом в первом тайме, однако в первой половине забить команда Роберто Манчини не сумела. В начале второго тайма боснийцы провели несколько разящих атак, одна из которых увенчалась голом. На 57-й минуте после подачи с углового неразбериха в штрафной площади привела к удару Эдина Джеко из убойной позиции - без шансов для Доннаруммы. Еще через 10 минут Стефано Сенси удачно замкнул прострел от Инсинье и не без помощи рикошета сравнял счет в игре.

Видеообзор матча Италия - Босния и Герцеговина (1:1)

В следующем туре Италия отправится в гости к Нидерландам, а Босния и Герцеговина дома примет Польшу. Эти матчи пройдут 7 сентября.

Со всеми результатами поединков игрового дня Лиги наций УЕФА можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

Сборная Италии, Футбол, Лига Наций УЕФА, Сборная Боснии и Герцеговины.

Автор:

Телеграф
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