Гол Джеко - в обзоре матча Италия - Босния и Герцеговина (Видео)

Вчера, 4 сентября, состоялся матч первого тура группового раунда Лиги наций УЕФА Италия - Босния и Герцеговина. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, завершилась со счетом 1:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Скуадра Адзурра владела преимуществом в первом тайме, однако в первой половине забить команда Роберто Манчини не сумела. В начале второго тайма боснийцы провели несколько разящих атак, одна из которых увенчалась голом. На 57-й минуте после подачи с углового неразбериха в штрафной площади привела к удару Эдина Джеко из убойной позиции - без шансов для Доннаруммы. Еще через 10 минут Стефано Сенси удачно замкнул прострел от Инсинье и не без помощи рикошета сравнял счет в игре.

Видеообзор матча Италия - Босния и Герцеговина (1:1)

В следующем туре Италия отправится в гости к Нидерландам, а Босния и Герцеговина дома примет Польшу. Эти матчи пройдут 7 сентября.

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