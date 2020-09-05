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Дебютный гол Холанда - в обзоре матча Норвегия - Австрия (Видео)

Дебютный гол Холанда - в обзоре матча Норвегия - Австрия (Видео)
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
В пятницу, 4 сентября, состоялся матч первого тура группового раунда Лиги наций УЕФА в квартете 1 Лиги B Норвегия - Австрия. Поединок, проходивший на стадионе "Уллевол" в Норвегии, завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

Соперник сборной Украины на Евро-2021 повел в счете на 35-й минуте: Михаэль Грегорич в падении замкнул прострел с левого фланга.

В начале второго тайма австрийцы удвоили преимущество: на 54-й минуте Марсель Забитцер реализовал 11-метровый удар, который был назначен за игру рукой. На 66-й минуте Эрлинг Холанд забил свой дебютный гол за сборную Норвегии, замкнув прострел партнера с левого фланга. 

Видеообзор матча Норвегия - Австрия (1:2)

Таким образом, Австрия после ничьей Румынии и Северной Ирландии в параллельном матче единолично возглавила квартет 1 Лиги B.

В следующем туре Австрия примет Румынию, а Норвегия отправится в гости к Северной Ирландии. Матчи второго тура пройдут 7 сентября.

С другими результатами поединков игрового дня Лиги наций УЕФА можно ознакомиться по ссылке.

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Все по теме:

Футбол, Сборная Австрии, Сборная Норвегии, Лига Наций УЕФА.

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Телеграф
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