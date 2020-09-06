Лига наций: результаты матчей 5 сентября

В субботу, 5 сентября, состоялся третий игровой день лиги наций УЕФА.

Вчера были сыграны несколько примечательных поединков в Лиге наций УЕФА, в частности в Лиге А стартовали главные фавориты турнира англичане и французы.

Сборная Англии добыла гостевую победу над Исландией, а Франция также в гостях одолела шведов. Кроме того, Бельгия разобралась Данией, а Португалия поиздевалась над Хорватией.

Результаты матчей Лиги наций 5 сентября

Лига А

Исландия 0 - 1 Англия

Дания 0 - 2 Бельгия

Португалия 4 - 1 Хорватия

4 - 1 Хорватия Швеция 0 - 1 Франция

Лига C

Северная Македония 2 - 1 Армения

2 - 1 Армения Азербайджан 1 - 2 Люксембург

Кипр 0 - 2 Черногория

Эстония 0 - 1 Грузия

Лига D

Гибралтар 1 - 0 Сан-Марино

Напомним, сегодня сборная Украины проведет свой матч второго тура Лиги наций с Испанией, однако букмекеры совсем не верят в нашу команду.