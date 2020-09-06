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Лига наций: результаты матчей 5 сентября

Лига наций: результаты матчей 5 сентября
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 5 сентября, состоялся третий игровой день лиги наций УЕФА.

Вчера были сыграны несколько примечательных поединков в Лиге наций УЕФА, в частности в Лиге А стартовали главные фавориты турнира англичане и французы.

Сборная Англии добыла гостевую победу над Исландией, а Франция также в гостях одолела шведов. Кроме того, Бельгия разобралась Данией, а Португалия поиздевалась над Хорватией.

Результаты матчей Лиги наций 5 сентября

Лига А

  • Исландия 0 - 1 Англия
  • Дания 0 - 2 Бельгия
  • Португалия 4 - 1 Хорватия
  • Швеция 0 - 1 Франция

Лига C

  • Северная Македония 2 - 1 Армения
  • Азербайджан 1 - 2 Люксембург
  • Кипр 0 - 2 Черногория
  • Эстония 0 - 1 Грузия

Лига D

  • Гибралтар 1 - 0 Сан-Марино

Напомним, сегодня сборная Украины проведет свой матч второго тура Лиги наций с Испанией, однако букмекеры совсем не верят в нашу команду.

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Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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