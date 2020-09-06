Лига наций: результаты матчей 5 сентября

Вчера были сыграны несколько примечательных поединков в Лиге наций УЕФА, в частности в Лиге А стартовали главные фавориты турнира англичане и французы.
Сборная Англии добыла гостевую победу над Исландией, а Франция также в гостях одолела шведов. Кроме того, Бельгия разобралась Данией, а Португалия поиздевалась над Хорватией.
Результаты матчей Лиги наций 5 сентября
Лига А
Лига C
Лига D
Напомним, сегодня сборная Украины проведет свой матч второго тура Лиги наций с Испанией, однако букмекеры совсем не верят в нашу команду.