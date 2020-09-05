Испания - Украина: букмекеры абсолютно не верят в успех команды Шевченко

Уже завтра, 6 сентября, сборная Украины проведет свой второй матч в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА.

Противостоять команде Андрея Шевченко будет грозная сборная Испании. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

По мнению специалистов, хозяева встречи имеют намного больше шансов на победу. На выигрыш испанцев можно сделать ставку с коэффициентом 1,5, успех Желто-синих оценивается в 6,5 а ничейный исход противостояния - в 4,2.

Ранее команды пересекались в официальных играх 5 раз. В четырех поединках пиренейцы одерживали победу и лишь в одном наша команда зацепилась за ничью (матч отбора на ЧЕ-2004 в Киеве 2:2, - прим. ред.). Самое обидное поражение произошло на ЧМ-2006 в Германии, когда подопечные Олега Блогиха на групповом этапе пропустили от испанцев четыре безответных мяча. Последние две игры между командами в рамках отбора на ЧЕ-2016 завершились минимальным поражениями команды Михаила Фоменко со счетом 0:1.

Напомним, в первом туре Лиги наций подопечные Андрея Шевченко дома одолели команду Швейцарии. Что касается испанцев, то Фурия Роха поделила очки с немцами.