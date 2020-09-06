Скачать
Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лига наций: результаты матчей 5 сентября
Лига наций: результаты матчей 5 сентября
Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
Невероятный соло гол Мбаппе - в обзоре матча Швеция - Франция (Видео)
Сексуальная поддержка: за Месси вступилась Мисс Бум Бум (Фото)
Сексуальная поддержка: за Месси вступилась Мисс Бум Бум (Фото)
Блестящий гол Канселу - в обзоре матча Португалия - Хорватия (Видео)
Блестящий гол Канселу - в обзоре матча Португалия - Хорватия (Видео)

Два пенальти в компенсированное время - в обзоре матча Исландия - Англия (Видео)

Два пенальти в компенсированное время - в обзоре матча Исландия - Англия (Видео)
10:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Вчера, 5 сентября, состоялся матч первого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Исландия - Англия. Встреча, проходившая на стадионе "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике, завершилась минимальной победой Трех Львов со счетом 0:1. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.

Единственный гол в матче был забит в добавленное ко второму тайму время. На 91-й минуте Рахим Стерлинг элегантно реализовал 11-метровый удар, который был назначен за игру рукой Сверриром Ингасоном. В этом эпизоде исландец получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно. Примечательно, что на 92-й минуте хозяева получили право на пенальти, однако Бьярнасон пробил выше ворот.

Видеообзор матча Исландия - Англия (0:1)

Эта победа позволила Англии выйти в лидеры второй группы Лиги А. В следующем туре англичане сыграют в гостях с Данией, а Исландия отправится в гости к Бельгии. Эти поединки пройдут 8 сентября.

Со всеми результатами матчей Лиги наций 5 сентября можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Англии, Футбол, Сборная Исландии, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига наций: результаты матчей 5 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь