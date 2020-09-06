Два пенальти в компенсированное время - в обзоре матча Исландия - Англия (Видео)

Вчера, 5 сентября, состоялся матч первого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА Исландия - Англия. Встреча, проходившая на стадионе "Лаугардалсвеллур" в Рейкьявике, завершилась минимальной победой Трех Львов со счетом 0:1. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.

Единственный гол в матче был забит в добавленное ко второму тайму время. На 91-й минуте Рахим Стерлинг элегантно реализовал 11-метровый удар, который был назначен за игру рукой Сверриром Ингасоном. В этом эпизоде исландец получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно. Примечательно, что на 92-й минуте хозяева получили право на пенальти, однако Бьярнасон пробил выше ворот.

Видеообзор матча Исландия - Англия (0:1)

Эта победа позволила Англии выйти в лидеры второй группы Лиги А. В следующем туре англичане сыграют в гостях с Данией, а Исландия отправится в гости к Бельгии. Эти поединки пройдут 8 сентября.

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