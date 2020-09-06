Ливерпуль забил 7 голов, проигрывая со счетом 0:2: видео футбольного безумия

Действующий чемпион Англии Ливерпуль продолжает готовиться к новому сезону.

В субботу, 5 сентября, мерсисайдский клуб провел спарринг с представителем Лиги 1 (третий по значимости футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) Блэкпулом. Встреча завершилась разгромом Мандаринов со счетом 7:2.

Примечательно, что гости забили первыми сразу два гола. Сначала отличился Си-Джей Хэмилтон, а затем Джерри Йетс реализовал пенальти. После чего начался чемпионский камбэк. Начало ему положил Жоэль Матип на 43-й минуте. А во второй половине встречи по-очереди забивали Садио Мане (52'), Роберто Фирмино (54'), Харви Эллиотт (69'), Иакуми Минамино (71'), Дивок Ориги (85') и Ван ден Берг Сепп (88').

Видеообзор матча Ливерпуль - Блэкпул (7:2)

Ранее Ливерпуль проиграл Арсеналу в матче за Суперкубок Англии-2020.