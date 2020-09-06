Форвард Динамо принес победу своей команде в матче Лиги наций (Видео)

Жерсон Родригес стал героем матча Лиги наций Азербайджан - Люксембург.

Нападающий Динамо Жерсон Родригес принял участие в матче первого тура Лиги наций УЕФА в Лиге С первой группы Азербайджан - Люксембург. Встреча, проходившая на Бакинском олимпийском стадионе, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Победный гол на свой счет записал форвард Динамо Жерсон Родригес, реализовавший 11-метровый удар. Пенальти был назначен за игру рукой.

Видеообзор матча Азербайджан - Люксембург (1:2)

В следующем туре Люксембург проведет домашний матч с лидером квартета командой Черногории. Этот поединок пройдет 8 сентября.

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